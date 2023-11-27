شركة "زاروبيجنفت" الروسية تعلن إعادة توجيه إمداداتها النفطية بالكامل من أوروبا إلى آسيا

أعلن رئيس شركة "زاروبيجنفت" الروسية، سيرغي كودرياشوف في منتدى "بريماكوف" الاقتصادي أن الشركة أعادت توجيه إمدادات النفط بالكامل تقريبا من أوروبا إلى الهند والصين منذ مطلع عام 2022.

وقال كودرياشوف: "من الواضح أن الوضع قد تغير منذ عام 2022، كان علينا إتقان القضايا المتعلقة باللوجستيات والناقلات والتأمين".

وأضاف: "في الواقع، لقد تغيرت الخدمات اللوجستية، لقد غادرنا أوروبا بالكامل تقريبا إلى السوق الهندية والسوق الصينية. لقد اكتسبنا خبرات جديدة".

"زاروبيجنفت" هي شركة نفط وغاز روسية مملوكة للدولة بنسبة 100%، متخصصة في تطوير حقول النفط والغاز في روسيا والخارج، ولديها مشاريع خارجية في مصر وفيتنام وأوزبكستان وكوبا وإندونيسيا.

المصدر: نوفوستي