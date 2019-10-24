شركة "زاروبيجنفت" الروسية تعتزم تطوير الكتلة البحرية للجرف المصري مع "باسيفيك أويل"

عقدت شركة "زاروبيجنفت" الحكومية الروسية اتفاقية مع الشركة الآسيوية "باسيفيك أويل أند غاز" المصرية، لتطوير الكتلة البحرية للجرف المصري جنوب شرق رأس العش.

وقالت شركة "زاروبيجنفت" في بيان صحفي: "أشار (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين بشكل إيجابي إلى خطوة جديدة في تطوير التعاون الروسي المصري - اتفاقية تقاسم الإنتاج بين الشركات الحكومية، (زاروبيجنفت) و (غانوب)، وكذلك (باسيفيك أويل أند غاز)، بخصوص تطوير الكتلة البحرية للجرف المصري جنوب شرق رأس العش (شمال الغردقة على البحر الأحمر)"​​​.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية مع شركة "باسيفيك أويل أند غاز" لا تزال قيد النظر حاليا في البرلمان المصري.

وجاء هذا على هامش منتدى "روسيا- إفريقيا"، حيث شارك المدير العام لشركة "زاروبيجنفت" سيرغي كودرياشوف، في لقاء جمع الرئيسين، الروسي، فلاديمير بوتين، والمصري، عبد الفتاح السيسي، اللذين بحثا تطوير التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز.

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يشار إلى أن شركة "زاروبيجنفت" الحكومية الروسية القابضة، تضم أكثر من 20 مشروعا مشتركا وفروعا في مختلف قطاعات النفط والغاز.

ولفت كودرياشوف أوائل شهر أكتوبر الجاري، إلى أن الشركة الروسية تتوقع في وقت قريب أن تدخل بمشاريع في بلدين جديدين، ألا وهما مصر وأوزبكستان، موضحا أنه يتم الإعداد لذلك.

يذكر أن قمة "روسيا- إفريقيا" والمنتدى الاقتصادي "الروسي - الإفريقي" ينعقدان في مدينة سوتشي الروسية، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

وتعمل المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا" بصفتها شريكا إعلاميا للمنتدى.

المصدر: سبوتنيك