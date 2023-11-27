الملياردير الروسي ديريباسكا: حان الوقت كي تبدأ أوروبا التفاوض مع روسيا حول الغاز

قال الملياردير ورجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا إنه حان الوقت لأن تبدأ أوروبا بالتفاوض مع روسيا حول شروط استئناف استيراد الغاز الروسي.

وكتب ديريباسكا على "تليغرام": "الشتاء القارس سوف يضطر أوروبا إلى الاعتماد على الطاقة النووية في تحولها للخضراء، لكن هذا سيستغرق وقتا طويلا. والآن حان الوقت كي يبدأ الأوروبيون التفاوض مع روسيا حول شروط استئناف إمدادات الغاز".

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وأضاف تعليقا على قرار البرلمان الأوروبي إدراج التكنولوجيا النووية في "شبكة الصفر" في الاتحاد الأوروبي: "نقص الغاز الروسي يجبر السياسيين الأوروبيين أخيرا على اتخاذ القرار الصحيح والتركيز بشكل أساسي على التحول الأخضر من خلال الاعتماد على الطاقة النووية، إلا أن هذا لن يحدث سريعا، ما يعني أننا بحاجة إلى إنهاء الحرب والاتفاق على إمدادات الغاز مع غازبروم الروسية، إلا أن الشروط هذه المرة ستكون صارمة للغاية: إعادة أموال البنك المركزي الروسي، والتعويض عن تفجير السيل الشمالي، وتعويض الشركات الروسية عن خسائر العقوبات".

وقال: "هذا ثمن باهظ يجب دفعه مقابل المغامرات الأمريكية، إلا أنه يظل أرخص وأكثر جدوى من شراء أسلحة غير ضرورية بتريليونات اليوروهات، وخسارة سوق رائعة مثل السوق الروسية".

وأشار إلى أن مثل هذه الاستفاقة لن تحدث على الفور، فقد "عادت الطاقة النووية بعد 20 عاما من المناقشات العقيمة مع "الخضر"، ومن المؤكد أن الشتاء البارد سيجعل (التسوية الشرقية) مقبولة بالنسبة لأوروبا على نحو أسرع بكثير، في غضون عام ونصف تقريبا".

المصدر: تليغرام