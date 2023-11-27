مساعد الرئيس الإيراني يتحدث عن خسارة مليارية

كشف المساعد القانوني للرئيس الإيراني محمد دهقان لخسارة تقدر بنحو مليار دولار تعرضت لها طهران بسبب التجميد غير القانوني لأموال إيرانية في كوريا الجنوبية.

وقال المساعد القانوني للرئيس الإيراني إنه "تم استرجاع المبلغ الأصلي الذي أودعناه واستثمرناه في كوريا الجنوبية ولم نحصل على حقنا وتسببت كوريا الجنوبية بانخفاض قيمة عملتنا كما أننا خسرنا مليار دولار بسبب تجميدها غير القانوني لأموال إيرانية".

إقرأ المزيد

وأضاف: "نحن بانتظار موافقة البرلمان على السماح لنا بمتابعة الموضوع"، لافتا إلى أن جزءا من الأموال الإيرانية تم حجزه في البحرين.

وفي سبتمبر الماضي، أعلنت سيئول الإفراج عن أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار، وذلك في إطار صفقة أمريكية إيرانية تمت بوساطة قطرية.

وجمدت كوريا الجنوبية الأموال الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية، وبموجب الصفقة، تقرر إيداع الأموال الإيرانية في بنوك قطرية على أن تستخدمها طهران لتمويل شراء سلع غير خاضعة للعقوبات الأمريكية.

المصدر: RT