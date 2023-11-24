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الإعلان عن موعد انعقاد منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسية

مال وأعمال

الإعلان عن موعد انعقاد منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسية
Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/whaq

تقرر عقد النسخة القادمة من منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك الروسية من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر 2024، حسب مؤسسة "روسكونغرس" المسؤولة عن تنظيم المنتدى.

والمنتدى يعقد بشكل سنوي في مدينة فلاديفوستوك الروسية، في الشرق الأقصى من روسيا.

ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، ومنصة يبحث فيها المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.

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وبلغت حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي في نسخته في العام الجاري 2023 اتفاقات وعقود بقيمة 3.818 تريليون روبل.

وانعقد منتدى الشرق الاقتصادي في الفترة من 10 إلى 13 سبتمبر 2023 في فلاديفوستوك، في حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

المصدر: RT + نوفوستي

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