رئيس طاجيكستان يشيد بالعلاقات مع روسيا ويشير إلى تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية

أشاد الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون بعلاقات بلاده مع روسيا، وأفاد بأن تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وطاجيكستان آخذة في الارتفاع.

وقال رحمون في اجتماع عقد في موسكو اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "علاقاتنا التجارية والاقتصادية آخذة في الارتفاع".

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من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات بين روسيا وطاجيكستان تتطور بشكل متسارع وهي على مستوى عال جدا.

وأشار إلى أن إمدادات المنتجات من طاجيكستان إلى روسيا تتزايد بشكل ملحوظ أيضا، لافتا إلى أن ذلك يخص "أولا وقبل كل شيء، المنتجات الزراعية، حيث بلغ النمو 67%".

وكان الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون قد وصل اليوم إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية تستمر يومين يعقد خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

المصدر: RT