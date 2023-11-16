"موديز" ترسم نظرة متفائلة لأداء اقتصاد السعودية في 2024

رفعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد السعودية للعام المقبل 2024 إلى 4.6% على أن يسجل النمو مستوى 4% في العام 2025.

وبحسب تقديرات الوكالة الواردة في تقرير حول آفاق النمو في الأسواق الناشئة، فإن النمو في المملكة سيبلغ 0.1% فقط في 2023 وبذلك تم خفض التوقعات مقارنة مع توقعات سابقة صادرة في أغسطس 2023.

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وكان صندوق النقد الدولي قد خفض في شهر أكتوبر الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 0.8% في 2023، مقارنة مع تقدير للنمو نسبته 1.9% في تقدير أصدره الصندوق في يوليو 2023.

المصدر: عكاظ