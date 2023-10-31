السعودية.. بيانات تظهر انكماش الاقتصاد

انكمش اقتصاد السعودية في الربع الثالث من 2023 بنسبة 4.5%، ويعد هذا أول انكماش فصلي منذ بداية عام 2021، بحسب بيانات أولية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم الثلاثاء.

وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الأولي لقطاع النفط بنسبة 17.3% في الربع الثالث، مقابل تراجع بنسبة 3.8% سجل في الربع الثاني من 2023.

فيما نما القطاع غير النفطي، وهو المحرك الرئيسي للتوظيف، بنسبة 3.6% في الربع الثالث، وتولي المملكة اهتمام للقطاع النفطي حيث تستثمر فيه تريليونات الدولارات.

وفي وقت سابق، توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي بنحو 6% خلال العام الجاري 2023.

وفي أكتوبر الجاري، أصدر صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته للاقتصاد العالمي للعامين 2023 و2024، وقام بخفض توقعاته للنمو لعدد من الاقتصادات، ومن بينها السعودية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي هذا العام بنسبة 0.8% في 2023، بعدما كان يتوقع في يوليو الماضي أن يحقق اقتصاد المملكة، الذي يعد الأكبر في العالم العربي، نموا بنسبة 1.9%.

إلا أن صندوق النقد الدولي، رفع تقديراته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 4% في 2024، مقارنة مع توقعاته السابقة عند 2.8%.

المصدر: RT + بلومبرغ