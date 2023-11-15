دولة أوروبية تتكبد خسائر فادحة جراء فقدان عائدات الترانزيت من الغاز الروسي

تكبدت سلوفاكيا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، خسائر مالية ضخمة ناجمة عن هبوط مستوى عبور (ترانزيت) الغاز الطبيعي من روسيا عبر أراضيها.

فقد خسرت سلوفاكيا أكثر من ثلثي الدخل الذي يرفده عبور الغاز الطبيعي الروسي، بحسب ما أظهره تقرير مالي نشرته الشهر الجاري الشركة المسؤولة عن تشغيل شبكة الغاز في سلوفاكيا Eustream.

وأشار إلى أن عمليات التسليم عبر سلوفاكيا تراجعت بما يزيد عن 70% منذ بداية الصراع في أوكرانيا.

وأفادت البيانات، بأنه تم عبر سلوفاكيا نقل قرابة 16.97 مليار متر مكعب من الغاز الروسي في الأشهر الـ12 التي انتهت في يوليو 2023، وحقق ذلك إيرادات بقيمة 226.5 مليون يورو (242.8 مليون دولار).

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وللمقارنة كان يمر بالمتوسط سنويا عبر سلوفاكيا، قبل اندلاع الصراع في أوكرانيا والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، حوالي 60 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وعلى سبيل المثال نقل في السنة المالية (أغسطس 2019 - يوليو 2020) ما لا يقل عن 61 مليار متر مكعب حقق إيرادات بقيمة 748.04 مليون يورو.

وربط خبراءٌ انخفاضَ الإمدادات عبر سلوفاكيا بتراجع نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا، التي ترفض استلام الغاز الروسي عبر محطة سوخرانوفكا منذ مايو 2022.

وتواصل شركة الغاز الروسية "غازبروم" توريد الغاز إلى أوروبا عبر محطة وحيدة هي "سودجا"، التي يمر عبرها حوالي 40 مليون متر مكعب يوميا.

المصدر: RT