الكرملين يعلق على محاولة الدنمارك عرقلة إمدادات النفط الروسي البحرية

علق متحدث الكرملين دميتري بيسكوف على تقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية حول أن الدنمارك ستعمل على عرقلة وصول ناقلات النفط الروسية إلى الأسواق.

وقال إن الكرملين ليس لديه تأكيدات حول خطط الاتحاد الأوروبي لتوجيه الدنمارك لتفتيش وربما إيقاف ناقلات النفط الروسية التي تمر عبر مياهها.

وشدد بيسكوف على ضرورة الالتزام من قبل جميع الأطراف بقواعد الشحن التجاري الدولي.

وقال: "سأكون صادقا ليس لدي مثل هذه المعلومات، ربما تمتلكها وزارة النقل الروسية، ولكن من ناحية أخرى، يجب تحذير الجميع مسبقا لضرورة الالتزام بجميع قواعد الشحن التجاري الدولي".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية أن الدنمارك ستفتش في مياهها الناقلات التي تحمل النفط الروسي وتمنعها من العبور إذا لزم الأمر.

وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتي في إطار محاولات الغرب لتشديد الضغط على موسكو.

وتعتزم السلطات الدنماركية احتجاز الناقلات بحجة افتقارها للتأمين الغربي وستتذرع بأن عملية النقل بدون تأمين تشكل تهديدا للبيئة.

وأشارت الصحيفة إلى أن 60% من النفط الروسي يتم نقله إلى بحر الشمال من بحر البلطيق عبر مضيق الدنمارك.

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ورفضت الحكومة الدنماركية والمفوضية الأوروبية التعليق على تقرير الصحيفة، وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت سابقا عن إجراءات معينة لتشديد القيود النفطية على روسيا.

ودخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي المنقول بحرا حيز التنفيذ في ديسمبر من العام الماضي، كما تم تطبيق سقف سعري على برميل النفط الروسي المنقول بحرا، لكن بيانات الشحن أظهرت فشل القيود الغربية على النفط الروسي.

المصدر: "فاينانشيال تايمز"