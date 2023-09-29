الأرقام تكشف فشل القيود الغربية على النفط الروسي

كشفت شركة "أرغوس ميديا" لمتابعة حركة السفن أن النفط الروسي المشحون بحرا يباع بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب للمشترين تحت طائلة العقوبة، ما يؤكد فشل محاولات تقييد النفط الروسي.

وأفادت بيانات الشركة بأن برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" Urals يتم بيعه بـ85.35 دولار تسليم ميناء بريمورسك شمال روسيا وبـ86 دولارا تسليم ميناء نوفوروسيسك المطل على البحر الأسود جنوب روسيا.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، يتم تداول النفط الروسي من ماركة Urals في موانئ بحر البلطيق والبحر الأسود، بسعر 86 دولارا للبرميل، رغم سقف السعر الذي حددته الدول الغربية بـ60 دولارا.

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وجاء في تقرير الوكالة: "يرجع ذلك جزئيا إلى أن روسيا تعمل مع السعودية على تقليص النقل البحري للنفط، كما كان للقيود تأثير مزدوج بعد تشديد قواعد العمل في سوق النفط وزيادة أسعار النفط الذي تنتجه الدولتان".

المصدر: RT + بلومبرغ