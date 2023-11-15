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الروبل يواصل تعزيز مواقعه ويسجل أعلى مستوى أمام الدولار منذ 27 يوليو 2023

معرض "دبي للطيران 2023".. وزارة الدفاع الإماراتية تبرم صفقات مليارية

مال وأعمال

معرض
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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شهد اليوم الثاني من معرض "دبي للطيران 2023" الإعلان عن توقيع 11 صفقة بقيمة 6.9 مليار درهم (حوالي 1.88 مليار دولار) مع شركات محلية ودولية لصالح وزارة الدفاع الإماراتية.

وبذلك يبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال اليومين الأوليين لمعرض دبي للطيران 20 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم (نحو 3.16 مليار دولار).

وجاء ذلك بحسب ما أعلنه مجلس التوازن، وهو الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع في الإمارات.

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كذلك شهد اليوم الثاني من معرض دبي للطيران ثلاث صفقات رئيسية للطائرات التجارية، بواقع 48 طائرة، 10 منها من شركة "إيرباص" لصالح "مصر للطيران"، و38 منها من "بوينغ" بواقع 31 لشركة الطيران الإثيوبية، و7 لشركة سكات الكازاخستانية.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام

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