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سفير البحرين لدى موسكو يتحدث عن إيجابيات انضمام بلاده إلى "بريكس"

مال وأعمال

سفير البحرين لدى موسكو يتحدث عن إيجابيات انضمام بلاده إلى
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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أكد سفير البحرين لدى موسكو أحمد عبد الرحمن الساعاتي أن انضمام بلاده إلى مجموعة "بريكس" سيعزز مكانتها بالمنطقة وعلى المسرح العالمي، من حيث المساهمة في التنمية الاقتصادية والأمن.

وجاء تصريح السفير البحريني على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الخامس لدول مجموعة "بريكس+"، المنعقد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وقال الدبلوماسي: "إضافة العضوية في مختلف المنظمات، بما في ذلك "بريكس"، أمر مفيد، من المهم جدا أن نكون من بين الدول (الأعضاء في "بريكس") للعب دور حاسم في اقتصاد وتنمية المنطقة".

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وتعد مملكة البحرين من بين الدول التي أعربت رسميا عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم حاليا روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل.

وكانت مجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، قد وافقت في أغسطس الماضي على انضمام 6 دول جديدة هي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا اعتبارا من العام الجديد 2024.

المصدر: نوفوستي

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