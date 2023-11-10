وزير المالية الجزائري: انضمامنا لبنك "بريكس" يسير على قدم وساق

أكد وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، أن إجراءات انضمام الجزائر إلى "بنك التنمية الجديد" الذي أسسته مجموعة "بريكس"، تسير على قدم وساق.

وقال الوزير الجزائري في مقابلة مع صحيفة "الوطن" الجزائرية، إن مجلس إدارة البنك المعروف باسم "بنك بريكس"، أعطى خلال اجتماعه الذي انعقد في 14 أغسطس الماضي موافقة مبدئية على قبول انضمام الجزائر.

وأضاف أن "رغبة الجزائر في الانضمام إلى بنك التنمية الجديد تنبع من قناعتها بالحاجة إلى تنويع شركائها متعددي الأطراف في التنمية"، وأشار إلى أن البنك هو عبارة عن مؤسسة مالية مهمتها دعم البلدان النامية من خلال الخبرة والتمويل في تنفيذ مشاريع التنمية.

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وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أعلن في يوليو الماضي، أن أول إسهام من بلاده للانضمام إلى بنك التنمية الجديد سيكون 1.5 مليار دولار.

وكانت مجموعة "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل، قد وافقت في أغسطس الماضي على انضمام 6 دول جديدة هي الأرجنتين ومصر وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا اعتبارا من العام الجديد 2024.



المصدر: RT + الوطن