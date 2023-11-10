مصر.. توقعات بالكشف عن تضخم غير مسبوق في البلاد

قال رئيس صندوق مصر السيادي أيمن سليمان إن التضخم الذي ‏تسارع في البلاد إلى مستويات قياسية بلغ ذروته، مشيرا إلى أن ضعف الجنيه الناجم عن تعويمه أمر جيد للسيطرة على تكاليف الإنتاج.‏

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وخلال مؤتمر "رويترز نكست" في نيويورك، لفت سليمان ‏إلى أن هناك استيعابا جيدا للأصول في قطاع الضيافة والسياحة في مصر، وهو أحد ‏المجالات التي تحاول الحكومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص فيها وزيادة ‏الإيرادات عن طريق بيع أصول مملوكة للدولة.‏

ومن المقرر أن يصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانات التضخم ‏لأكتوبر يوم السبت.‏

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز"، أنه من المتوقع أن يتراجع معدل التضخم في مصر في أكتوبر من مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بشكل معتدل، لكن محللين يقولون إن نهاية معركة مصر مع التضخم ما زالت بعيدة فيما يبدو.

وأظهر متوسط ​​توقعات 19 محللا شملهم الاستطلاع تراجع التضخم السنوي للمستهلكين إلى 37.1 بالمئة من 38.0 بالمئة في سبتمبر.

المصدر: وكالات