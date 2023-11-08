بسبب أزمة شح الدولار.. مصر تدرس العودة لـ"عصر المقايضة"

كشف وزير الخزانة الكيني نجوجونا ندونجو إن مصر تدرس مقايضة الشاي الكيني بسلع أخرى، مما يمكنها من الاحتفاظ بالسيولة الدولارية.

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وبحسب وكالة بلومبرغ جاءت تصريحات ندونجو في سياق حديث له أمام لجنة في العاصمة الكينية نيروبي، مضيفا أن السفير المصري في كينيا هو من تقدم بطلب المقايضة.

ونقل ندونجو عن السفير المصري قوله: "ليس لدينا دولارات لندفعها، سوف نحصل على الشاي الكيني، ويأتي الكينيون أيضاً ويقررون ما سيحصلون عليه من المنتجات المصرية".

تأتي الخطوة مع مواجهة عدد من الدول حول العالم نقصاً في العملة الأمريكية، ومنها كينيا التي تعتبر أكبر دولة مصدرة للشاي الأسود في العالم وهو ما قد يدفعها إلى قبول مقايضة الشاي بمنتجات تنتجها مصر.

وتعاني كينيا من نقص في الدولار، مما يزيد من التضخم ويثقل كاهل الشلن.

وتواجه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا طلبا متزايدا على العملة الأمريكية لاستيراد الغذاء والوقود، فضلاً عن سداد سندات بقيمة ملياري دولار تستحق في يونيو 2024.

وخسر الشلن 18% مقابل الدولار هذا العام، فيما انخفض الجنيه المصري 20% خلال نفس الفترة.

وتعد مصر ثاني أكبر مشترٍ للشاي من كينيا بعد باكستان.

وانخفضت الصادرات إلى السوقين في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 بنسبة 23% و13% على التوالي، وفقاً لبيانات مجلس الشاي الكيني.

وقال ندونغو إن الرئيس ويليام روتو أرسل وزير الزراعة للتفاوض على ترتيبات مقايضة مماثلة مع باكستان.

المصدر: جريدة المال