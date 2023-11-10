الواصلون إلى الرياض للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية

تحتضن الرياض اليوم الجمعة، قمة سعودية إفريقية، تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

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والواصلون إلى العاصمة السعودية حتى الأن هم رئيس كينيا، رئيس راوندا، رئيس الحكومة المغربية، رئيس غينيا، رئيس جمهورية القمر المتحدة، رئيس سيراليون، رئيس بنين، الرئيس الانتقالي لبوركينا، ممثل رئيس أنغولا، رئيس ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، رئيس بوروندي، ممثل رئيس الكونغو الديموقراطية، رئيس إفريقيا الوسطى، رئيس موزمبيق، رئيس سيشل، رئيس تشاد، رئيس كوت ديفورا

والرئيس الإثيوبي.

وأمس أعلنت مجموعة التنسيق العربية (Arab Coordiantion Group) عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار حتى العام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الإفريقية.

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وجاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة السعودية الإفريقية، التي عقدت الخميس في مدينة الرياض.

والعديد من البلدان الإفريقية معرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ، ويعد تعزيز القدرة على الصمود في وجه هذه التغيرات والتكيف معها حاجة ملحة.

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يشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الإفريقية بلغ (74.735) مليار ريال سعودي (20 مليار دولار) في 2023، مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال (14 مليار دولار)، فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال (5.8 مليار دولار).

المصدر: RT + واس