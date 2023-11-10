 
مباشر

الواصلون إلى الرياض للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية

مال وأعمال

الواصلون إلى الرياض للمشاركة في القمة السعودية الإفريقية
صورة من الأرشيف - الرياض
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/we67

تحتضن الرياض اليوم الجمعة، قمة سعودية إفريقية، تؤسس لتعاون استراتيجي بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يعزز المصالح المشتركة ويحقق التنمية والاستقرار.

إقرأ المزيد
السعودية تؤجل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى إشعار آخر
السعودية تؤجل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى إشعار آخر

والواصلون إلى العاصمة السعودية حتى الأن هم رئيس كينيا، رئيس راوندا، رئيس الحكومة المغربية، رئيس غينيا، رئيس جمهورية القمر المتحدة، رئيس سيراليون، رئيس بنين، الرئيس الانتقالي لبوركينا، ممثل رئيس أنغولا، رئيس ساوتومي وبرنسيب الديمقراطية، رئيس بوروندي، ممثل رئيس الكونغو الديموقراطية، رئيس إفريقيا الوسطى، رئيس موزمبيق، رئيس سيشل، رئيس تشاد، رئيس كوت ديفورا
والرئيس الإثيوبي.

وأمس أعلنت مجموعة التنسيق العربية (Arab Coordiantion Group) عن مبادرتها بتخصيص مبلغ يصل إلى 50 مليار دولار حتى العام 2030، للمساعدة على بناء بنى تحتية قادرة على الصمود ومجتمعات حاضنة للجميع في القارة الإفريقية.

إقرأ المزيد
السعودية تؤجل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى إشعار آخر
السعودية تؤجل موعد انعقاد القمة العربية الإفريقية الخامسة إلى إشعار آخر

وجاء هذا الإعلان من قبل رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد بن سليمان الجاسر خلال المؤتمر الاقتصادي المصاحب للقمة السعودية الإفريقية، التي عقدت الخميس في مدينة الرياض.

والعديد من البلدان الإفريقية معرضة بصفة خاصة لآثار تغير المناخ، ويعد تعزيز القدرة على الصمود في وجه هذه التغيرات والتكيف معها حاجة ملحة.

إقرأ المزيد
الأمير عبد العزيز بن سلمان: القضية المهمة لإفريقيا هي الوصول إلى الطاقة
الأمير عبد العزيز بن سلمان: القضية المهمة لإفريقيا هي الوصول إلى الطاقة

يشار إلى أن  حجم التبادل التجاري بين السعودية والدول الإفريقية بلغ (74.735) مليار ريال سعودي (20 مليار دولار) في 2023، مثلت الصادرات منها 53.071 مليار ريال (14 مليار دولار)، فيما بلغت الواردات 21.664 مليار ريال (5.8 مليار دولار).

المصدر: RT + واس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا