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نمو "الثغرة" في ميزانية إسرائيل

مال وأعمال

نمو
Globallookpress
صورة تعبيرية
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قالت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل سجلت عجزا في الميزانية قدره 22.9 مليار شيكل (6 مليارات دولار) في أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة المالية الإسرائيلية إلى ارتفاع في نفقات تمويل الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وأضافت أن نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت في الاثني عشر شهرا الماضية المنتهية في أكتوبر الماضي إلى 2.6% من 1.5% في سبتمبر الماضي.

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وأشارت الوزارة إلى أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15.2% الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة الحرب.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلا عن بيانات المركزي الإسرائيلي، بأن الاحتياطيات تراجعت في أكتوبر الماضي بمقدار 7.3 مليار دولار أو بنسبة 3.7%، إلى 191.2 مليار دولار، وهذا أدنى مستوى في نحو عام.

ويأتي انخفاض الاحتياطيات في ظل سعي البنك المركزي الإسرائيلي للدفاع عن الشيكل بعد بدء الحرب على قطاع غزة.

المصدر: بلومبرغ + رويترز

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