إسرائيل.. أكثر من 84 ألف طلب إعالة بطالة في شهر

أعلنت مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية أنه تم تقديم 84,618 طلبا للحصول على إعانة البطالة منذ اندلاع الحرب، فيما أعلن بنك إسرائيل توسيع نطاق المساعدات الشاملة لسكان الشمال.

وأفادت بأنه منذ بداية الحرب، تم تسجيل 84618 طالبا للحصول على إعانات البطالة، وأن الصناعات التي جاءت منها معظم الطلبات هي صناعة البيع بالتجزئة وصناعة خدمات الضيافة والأغذية.

وذكرت أن من بين جميع الطلبات التي تم تلقيها منذ اندلاع الحرب، تم وضع 61.500 عامل في إجازة مرضية قسرية و23.118 لأسباب أخرى.

وفي السياق، أعلن بنك إسرائيل عن توسيع نطاق المساعدات الشاملة لسكان الشمال في مواجهة تداعيات الحرب.

وأعلنت هيئة الرقابة على البنوك توسع عملاء الدائرة الأولى في هذه الخطوط، وذلك بضم السكان الذين يعيشون في مستوطنات شمال إسرائيل، أو أصحاب الأعمال التجارية الموجودة في مستوطنات الشمال، والذين تم إجلاؤهم من قبل جهة رسمية عند اندلاع الحرب، والذين يعيشون في إحدى المستوطنات التي تظهر في القوائم المنشورة على موقع بنك إسرائيل.

وتسمح الخطوط العريضة التي تم وضعها للسكان المتضررين بشكل مباشر من أضرار الحرب بتأجيل أقساط القروض والرهن العقاري، دون فوائد وبدون رسوم، والحصول على إعفاء من معظم الرسوم وإعفاء من الفوائد على رصيد القرض.

المصدر: Ynet