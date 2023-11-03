إسرائيل تستأنف ضخ الغاز لمصر

قالت وكالة "بلومبرغ" إن واردات مصر من الغاز الطبيعي الإسرائيلي ارتفعت بنحو 133% خلال أسبوع، لتصل إلى 350 مليون قدم مكعب يوميا.

إقرأ المزيد

ووفقا لمسؤول مصري تحدث للوكالة فإن هذه المستويات لا تزال أدنى مما كانت عليه قبل بداية التصعيد العسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.

وأفاد المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه، بأن واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل بلغت الأسبوع الماضي، 150 مليون قدم يوميا، مقارنة بـ800 مليون قدم يوميا قبل شهر من بداية التصعيد بين إسرائيل و"حماس" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، تلقت شركة "شيفرون" تعليمات من إسرائيل تفيد بإيقاف إنتاج الغاز الطبيعي في حقل "تمار"، بسبب "مخاوف تتعلق بالسلامة". ويقع الحقل البحري على بعد 24 كيلومترا غرب عسقلان، شمال قطاع غزة. ويتم إنتاج الغاز من 6 آبار في الحقل، بما يصل إلى مليار قدم مكعب يومياً.

المسؤول الذي تحدث مع "الشرق" قال إن "شيفرون وديليك للحفر تعهدتا بتعويض مصر عن الكميات التي تم تقليصها منذ 8 أكتوبر الماضي" بعد إغلاق الحقل، على أن تتم هذه العملية بـ"مجرد استقرار الأوضاع، واستئناف شركة شيفرون المشغلة لحقل تمار الإسرائيلي العمل به" بشكل كامل.

وفي الشهر الماضي، أفادت مصادر حكومية بأن مصر خفضت إمدادات الغاز بنحو 30% لشركات الأسمدة العاملة في البلاد، كما أفاد مجلس الوزراء بانخفاض كميات الغاز المستوردة إلى الصفر.

بدأت مصر استيراد الغاز من إسرائيل في 2020، في صفقة قيمتها 15 مليار دولار بين شركة "نوبل إنرجي"، التي استحوذت عليها "شيفرون" في 2020، و"ديليك للحفر"، وشركة "دولفينوس القابضة" المصرية.

المصدر: بلومبرغ