سعر اليورو الرسمي يبلغ مستوى هو الأول في تاريخ تركيا

حدد البنك المركزي التركي سعر صرف اليورو الرسمي اليوم فوق مستوى 30 ليرة وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ويأتي ذلك في وقت يتعرض فيه الاقتصاد التركي لضغوطات في ظل ارتفاع التضخم.

وحدد البنك المركزي التركي سعر صرف اليورو الرسمي عند 30.02 ليرة للشراء، و30.14 ليرة للبيع، وأمس كان سعر صرف العملة الأوروبية الرسمي عند 29.8 ليرة للشراء و29.9 ليرة للبيع.

فيما حدد المركزي التركي سعر صرف الدولار الرسمي عند 28.39 ليرة للبيع، وعند 28.2 ليرة للشراء.

وعموما تقوم المصارف التركية ببيع العملات الأجنبية بسعر أعلى من سعر البنك المركزي التركي، فعلى سبيل المثال يبيع "بنك زراعات" اليوم اليورو بـ30.7 ليرة ويشتريه مقابل 29.6 ليرة.

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وفي البورصة، تم تداول اليورو اليوم الجمعة فوق مستوى 30 ليرة، وبحلول الساعة 11:30 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.10% إلى 30.1918 ليرة.

وتم تداول العملة الأوروبية في البورصة فوق مستوى 30 ليرة للمرة الأولى في 18 يوليو الماضي.

وترافق ارتفاع اليورو اليوم مع صعود الدولار، حيث بلغ سعر صرف العملة الأمريكية 28.4023 ليرة بزيادة نسبتها 0.18% عن سعر الإغلاق السابق، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس، عدل البنك المركزي التركي توقعاته إزاء معدل التضخم المتوقع في البلاد لنهاية هذا العام 2023 صعودا إلى 65%، فيما يتوقع أن يصعد بحلول العام الجاري من 58% إلى 65% لنهاية عام 2023، ومن 33% إلى 36% في العام القادم 2024.

المصدر: برايم