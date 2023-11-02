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ارتفاع الأسعار يواصل الضغط على اقتصاد تركيا.. المركزي التركي يعدل توقعاته للتضخم

مال وأعمال

ارتفاع الأسعار يواصل الضغط على اقتصاد تركيا.. المركزي التركي يعدل توقعاته للتضخم
Globallookpress
صورة تعبيرية
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عدل البنك المركزي التركي توقعاته إزاء معدل التضخم المتوقع في البلاد لنهاية هذا العام 2023 صعودا إلى 65%، وجاء ذلك بحسب تصريحات رئيسة المركزي التركي حفيظة غايي أركان اليوم.

وأشارت المسؤولة التركية إلى أن التضخم من المتوقع أن يصعد بحلول العام الجاري من 58% إلى 65% لنهاية عام 2023، ومن 33% إلى 36% في العام القادم 2024.

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المصدر: RT

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