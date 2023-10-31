في بورصة موسكو.. الروبل الروسي يسجل مقابل الدولار أعلى مستوى في نحو 3 أشهر

تواصل العملة الروسية ارتفاعها حيث جرى تداول الدولار اليوم الثلاثاء عند مستوى 92 روبلا، للمرة الأولى منذ 2 أغسطس الماضي.

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وبحلول الساعة 10:12 بتوقيت موسكو، انخفض سعر صرف الدولار بواقع 68 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 92.18 روبل، بينما تراجع سعر صرف اليورو بواقع 85 كوبيكا إلى 97.79 روبل.

فيما انخفض سعر صرف اليوان الصيني بواقع 9 كوبيكات إلى 12.55 روبل، وفقا لبيانات بورصة موسكو.

والأسبوع الماضي، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 2% من 13% إلى 15% سنويا.

وعزا المركزي الروسي قراره لزيادة المخاطر المرتبطة بالتضخم، وقال في بيانه: "زاد ضغط التضخم الحالي بشكل كبير وهو أعلى من التوقعات".

كذلك تتلقى العملة الروسية دعما من مرسوم رئاسي ألزم مجموعة من الشركات المصدرة في روسيا ببيع جزء من عائدات العملة الأجنبية في بورصة موسكو.

المصدر: RT