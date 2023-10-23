الأمير عبد العزيز بن سلمان: السعودية ستتنافس مع من لديه القدرة على المنافسة

صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بأن السعودية ستستمر بأن تكون محورا في صناعة الطاقة وتتحدى وتتنافس مع الجميع إذا كانت لديهم القدرة على المنافسة معها.

وجاء تصريح وزير الطاقة السعودي اليوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السعودي الأوروبي، الذي انطلق في العاصمة الرياض بحضور مسؤولين ورؤساء كبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الطاقة السعودي، إن المملكة في مرحلة انتقالية ولديها الكثير من المحفزات في هذا القطاع إلى جانب الكثير من التحديات أيضا، مبينا أنها واعية للتحول ومتطلبات التحول، مع إدراك الحقيقة على ضرورة الشمولية والاهتمام بالتغيرات المناخية.

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وأشار إلى أنه يجب المحافظة على التركيز لتحقيق الالتزامات، التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية باريس وهو نظام مستدام للطاقة يقدم الخدمات لخلق اقتصاد مستدام ويحافظ على الالتزامات مع مرور الزمن.

وذكر أنه اذا لم يتم الاهتمام بأمن الطاقة والاقتصاد المستدام سنفتقر للقدرات والممكنات للاهتمام بالتغييرات المناخية، حيث تعد جميعها ذات أولوية، مبينا أن الاقتصاد الدائري الكربوني هو حل يشمل الحلول كلها، ويجب التركيز ووضع حلول جماعية ومنطقية مع الأخذ بعين الاعتبار جميع المشاكل الأخرى ذات علاقة.

المصدر: أرقام