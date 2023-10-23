الفالح يعلن أن التجارة مع أوروبا بلغت 80 مليار يورو ويكشف عدد الشركات الأوروبية المستثمرة بالسعودية

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن حجم التجارة بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي وصل إلى 80 مليار يورو، مشيرا إلى أن 1300 شركة أوروبية جاءت إلى المملكة للاستثمار فيها.

وقال الوزير السعودي، خلال افتتاح منتدى الاستثمار السعودي الأوروبي في الرياض اليوم، إن الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي مهمة وقوية، حيث استثمرت أكثر من 1300 شركة أوروبية في المملكة، مبينا وجود استثمارات سعودية مهمة في معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في المملكة أظهر نموا قويا في عام 2022 مقارنة بالعام السابق له، وذلك في العديد من القطاعات المختلفة، مبينا أن حجم التجارة بين المملكة والاتحاد الأوروبي بلغ 80 مليار يورو في الفترة ذاتها، مما يمثل نموا سنويا قدره 30%.

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وافتتح وزير الاستثمار السعودي اليوم منتدى الاستثمار السعودي - الأوروبي المنعقد في مدينة الرياض، بحضور مسؤولين ورؤساء كبرى الشركات من المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة أكثر من 1000 ممثل من القطاع الحكومي والخاص.

ورحب وزير الاستثمار بالحضور في المنتدى، مشيرا إلى ما تشهده المملكة من تحول نوعي وتاريخي، وما تتميز به المملكة من تنوع اقتصادها، وسرعة تحسن بيئة الأعمال وقدراتها التنافسية العالمية.

المصدر: واس