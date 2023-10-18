 
مباشر

"غازبروم" الروسية: إمداداتنا إلى الصين ستعوض قريبا فاقد الإمداد إلى أوروبا الغربية

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w937

أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميللر، أن إمدادات الغاز عبر الأنابيب من روسيا إلى الصين ستصل قريبا إلى مستوى الإمدادات التي كانت موجهة إلى دول أوروبا الغربية.

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي يستورد كميات قياسية من الغاز المسال من روسيا.. من هم كبار المشترين؟
الاتحاد الأوروبي يستورد كميات قياسية من الغاز المسال من روسيا.. من هم كبار المشترين؟

وقال ميللر في حديث مع الصحفي بافيل زاروبين على هامش فعاليات منتدى "الحزام والطريق" اليوم، إن "إمدادات خطوط الأنابيب إلى الصين في المستقبل القريب جدا قد تصل إلى مستوى أحجام الإمدادات التي كنا نصدرها إلى أوروبا الغربية".

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.

من جهتها بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولاسيما الصين والهند.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا