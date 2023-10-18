"غازبروم" الروسية: إمداداتنا إلى الصين ستعوض قريبا فاقد الإمداد إلى أوروبا الغربية

أكد رئيس شركة "غازبروم" الروسية أليكسي ميللر، أن إمدادات الغاز عبر الأنابيب من روسيا إلى الصين ستصل قريبا إلى مستوى الإمدادات التي كانت موجهة إلى دول أوروبا الغربية.

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وقال ميللر في حديث مع الصحفي بافيل زاروبين على هامش فعاليات منتدى "الحزام والطريق" اليوم، إن "إمدادات خطوط الأنابيب إلى الصين في المستقبل القريب جدا قد تصل إلى مستوى أحجام الإمدادات التي كنا نصدرها إلى أوروبا الغربية".

بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة على موسكو، وأعلن عن خطة للتخلي عن إمدادات النفط والغاز من روسيا.

من جهتها بدأت روسيا بتوسيع وتعزيز علاقاتها مع الدول الآسيوية والاتجاه شرقا بسبب الموقف المعادي للدول الأوروبية، وبالفعل بدأت تزيد إمدادات الطاقة إلى هذه الدول، ولاسيما الصين والهند.

المصدر: RT