استقرار أسعار الذهب الأسود

استقرت أسعار النفط في تعاملات اليوم الثلاثاء في ظل التوتر بالشرق الأوسط، على خلفية المواجهة المستمرة بين "حماس" وإسرائيل منذ 7 أكتوبر الجاري.

وبحلول الساعة 10:02 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.03% إلى 86.67 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.21% إلى 89.84 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس انخفضت أسعار الخام، وتراجعت عقود "برنت" بنسبة 1.3% إلى 89.65 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى 86.66 دولار للبرميل.

المصدر: RT + بلومبرغ