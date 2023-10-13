نوفاك: روسيا تشارك في مناقصة بناء أول محطة للطاقة النووية في السعودية

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي اهتمام موسكو بمشروع بناء أول محطة نووية في السعودية، مشيرا إلى أن مؤسسة "روس آتوم" الروسية تشارك في مناقصة المشروع التي طرحتها الرياض.

إقرأ المزيد

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في مقابلة مع RT ضمن برنامج "نيوزميكر" على هامش منتدى "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو، إن روسيا والسعودية عقدتا على هامش المنتدى اجتماعا للجنة الحكومية المشتركة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وترأس الجانب السعودي وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي وصل روسيا برفقة وفد رفيع المستوى.

وأضاف نوفاك: "في إطار اجتماع اللجنة تمت مناقشة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك في قطاع الطاقة النووية"، مشيرا إلى أن المملكة اتخذت قرارا ببناء محطة نووية وأطلقت مسابقة (مناقصة) لجمع العروض وتنفذ المشروع على مراحل.

ولفت إلى أن شركة "روساتوم" تشارك في المسابقة، وواثقون بأن "روساتوم" تمتلك الفرصة لعرض قدراتها ومؤهلاتها والفوز بالمشروع من خلال المنافسة الشفافة.

وفي نهاية سبتمبر الماضي، أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الرياض تعتزم بناء أول محطة للطاقة النووية للإسهام في التنمية الوطنية وأنها تؤكد حقها في الاستفادة من التقنيات النووية السلمية.

ولتعزيز التعاون في مجال الطاقة النووية، وقعت موسكو والرياض في 2018 على خارطة طريق للتعاون في مجال "الطاقة النووية السلمية".

المصدر: RT