كيف يمكن أن تؤثر أحداث الشرق الأوسط على أسعار النفط؟

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن الأحداث في الشرق الأوسط لم تؤثر بشكل كبير بعد على أسعار النفط، ما يعني أن السوق لا تعتبر المخاطر مرتفعة حتى الآن.

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جاء ذلك في تصريحات نوفاك، خلال أسبوع الطاقة الروسي المقام في موسكو، ردا على سؤال أحد مديري جلسات الحوار حول ما إذا كانت الأحداث في الشرق الأوسط ستؤدي إلى زيادات قصيرة أو طويلة الأجل في أسعار النفط، حيث تابع: "من الصعب التنبؤ الآن".

وقال: "بالطبع، فإن مثل هذه الصراعات تؤثر على تقييمات السوق وأسعار البورصة نفسها، فهي تقيم المخاطر. وأسعار اليوم التي تتطور في أسواق النفط العالمية هي تقييم موضوعي للمخاطر التي نراها أيضا في الصراع الذي يتطور الآن في الشرق الأوسط. فإذا ارتفعت الأسعار، فهذا يعني أن المخاطر أعلى. وهو ما يعني أن المخاطر ليست مرتفعة في الوقت الراهن، ولم يتم تقييمها بالقدر الذي يمكن أن تكون عليه".

ويقام أسبوع الطاقة الروسي في موسكو في الفترة من 11-13 أكتوبر.

المصدر: نوفوستي