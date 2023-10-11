"موديز" تخفض تصنيف 5 بنوك مصرية

خفّضت وكالة "موديز" تصنيف 5 بنوك مصرية من بينها أكبر بنك خاص، بعد أن خفضت التصنيف السيادي للبلاد بسبب تدهور قدرتها على سداد ديون.

وقالت الوكالة في مذكرة للمستثمرين، الأربعاء، إنها خفضت تصنيف البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وهي بنوك حكومية، والبنك التجاري الدولي، وهو بنك خاص، إلى CAA1 من B3.

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كما خفضت تصنيف بنك الإسكندرية وهو أحد البنوك الفرعية لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، إلى B3 من B2.

وقالت "موديز" إن خفض تصنيف البنوك يعكس بيئة التشغيل وضعف الجدارة الائتمانية السيادية.

وذكرت "موديز" أن جودة الأصول والأرباح ورأس المال الاحتياطي لدى البنوك "قد تُشكل تحديا لقدرتها على الوفاء بالتزاماتها بالعملة الأجنبية عند استحقاقها".

وأضافت "الانكشاف السيادي العالي للبنوك، الذي يأتي خاصة في صورة سندات دين حكومية، يربط أيضا ملفها الائتماني بذلك الخاص بالحكومة".

والخميس، خفضت وكالة "موديز" تصنيف مصر السيادي من ‭B3‬ إلى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ورد وزير المالية المصري محمد معيط في بيان على قرار "موديز" بخفض التصنيف الائتماني لمصر من "B3" إلى درجة "Caa1" مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وأشار الوزير المصري إلى أن: "قرار "موديز" استند على ما يواجهه الاقتصاد المصري من صعوبات وتحديات خارجية وداخلية نتيجة للآثار السلبية منذ جائحة كورونا والموجة التضخمية والحرب في أوروبا".

المصدر: "رويترز"