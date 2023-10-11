بكين تدعو إلى المنتدى الثالث  لمبادرة "حزام واحد - طريق واحد"

قالت الخارجية الصينية، إن فعاليات المنتدى الثالث لمبادرة "حزام واحد - طريق واحد"، ستنعقد في بكين في الفترة 17-18 أكتوبر الجاري.

ووفقا للوزارة، سيشارك الرئيس الصيني شي جين بينغ في حفل افتتاح المنتدى. وخلال هذا الحدث، ستعقد اجتماعات ثنائية مع زعماء الدول الأخرى المشاركين في المنتدى.

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وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش مشاركتهما في المنتدى.

ويشار إلى أن الرئيس الصيني دعا نظيره الروسي، لزيارة الصين خلال زيارته لموسكو في مارس من هذا العام.

و"حزام واحد - طريق واحد"، هي مبادرة طموحة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، تهدف لتطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلدا.

وتحاول بكين من خلال هذه المبادرة توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا. وتتضمن المبادرة تشييد شبكات من السكك الحديدية وأنابيب نفط وغاز وخطوط طاقة كهربائية وإنترنت وبنى تحتية بحرية، ما يعزز اتصال الصين بالقارة الأوروبية والإفريقية.

ويشير "الحزام الواحد" إلى مكان يعرف تاريخيا بطريق الحرير القديم، وهو عبارة عن شبكة طرق تجارية تمر عبر جنوب آسيا لتربط الصين بدول جنوب وشرق آسيا والشرق الأوسط وصولا إلى تركيا.

فيما يشير "الطريق الواحد" إلى الطريق البحري المستلهم من رحلة بحرية قام بها الأدميرال "زينغ هه"، الذي أبحر بأسطول من السفن إلى إفريقيا في القرن الخامس عشر، ويعد رمزا لأصالة القوة البحرية الصينية.

المصدر: نوفوستي