في موسكو.. شركة قطرية تبرم صفقات وعقودا بنحو 90 مليون دولار مع عملاء روس

أبرمت شركة "أريان" العقارية من قطر مجموعة من العقود والاتفاقيات بقيمة 90 مليون دولار مع جهات روسية، وتضمنت العقود بيع وحدات سكنية في قطر لشركات وعملاء في روسيا.

وجاء إبرام العقود والصفقات خلال مشاركة الشركة القطرية في الدورة الخامسة عشرة لمعرض "إمبايرز"، الذي انعقد على مدار اليومين الماضيين في العاصمة موسكو.

وأفادت شركة "أريان" العقارية، بأن العقود التي أبرمتها في المعرض تضمنت بيع مجموعة واسعة من الوحدات السكنية، واصفة مشاركتها في "إمبايرز" بالناجحة.

وعن مشاركة الشركة في المعرض، قال العضو المنتدب و نأئب رئيس مجلس الإدارة "أريان" محمد حسين العلي: "نحن على ثقة بأن مشاركتنا في معرض "إمبايرز" ستكون فرصة مميزة لتعزيز تواجدنا في السوق الروسية وتوسيع قاعدة عملائنا وسنعمل جاهدين لتسليط الضوء على مدى التفرد والتميز الذي تتميز به مشاريعنا العقارية وخلق فرص استثمارية جديدة بدولة روسيا الاتحادية".

وتسعى "أريان" العقارية من خلال مشاركتها في تسليط الضوء على فرص الاستثمار العقاري في دولة قطر، حيث تعرض مشروعات متعددة تتضمن مجمعات سكنية فاخرة وأبراج حديثة ومجمعات سكنية ترفيهية ومنتجعات سكنية بشواطئ بحرية وفندقية.

و"إمبايرز" عبارة عن منصة رائدة تقدم الفرصة لشركات العقارات الأجنبية الفرص لعرض منتجاتها في موسكو.

شركة "أريان" العقارية

شركة "أريان" العقارية

شركة "أريان" العقارية

المصدر: RT