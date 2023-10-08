مصر.. البورصة تتعرض لخسارة فادحة

هبطت مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير بنحو 1268 نقطة بتراجع قدرة 6.3% لتخسر القيمة السوقية للأسهم المقيدة نحو 76 مليار جنيه في منتصف التعاملات.

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وتراجع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 6.6% ليصل إلى مستوى 18559 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 5.77% ليصل إلى مستوى 22،418.82 نقطة، وانخفض مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 5.33% ليصل إلى مستوى 7،875 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 5.7% ليصل إلى مستوى 5،234 نقطة، وهبط مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 5.6% ليصل إلى مستوى 5،234نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 3.51% ليصل إلى مستوى 5190 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: الدولية للأسمدة والكيماويات، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، ودلتا للطباعة والتغليف، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

المصدر: وسائل إعلام مصرية