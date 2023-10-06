 
مباشر

موسكو تحتضن "أسبوع الطاقة الروسي"

مال وأعمال

موسكو تحتضن 
Sputnik
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6as

تنطلق الأسبوع المقبل في العاصمة الروسية موسكو فعاليات وأنشطة المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" بمشاركة واسعة من الخبراء والمسؤولين.

إقرأ المزيد
الإعلان عن برنامج
الإعلان عن برنامج "يوم الشباب" خلال منتدى أسبوع الطاقة الروسي-2023

وسيعقد المنتدى في قاعة المعارض المركزية "مانيج" في موسكو في الفترة من 11 حتى 13 أكتوبر الجاري، والموضوع الرئيسي للمنتدى هذا العام هو "الواقع الجديد للطاقة العالمية".

ويغطي البرنامج مجموعة واسعة من القضايا وبشكل تقليدي يطال القضايا الرئيسية لقطاع الطاقة العالمية: التحديات التي تواجه أسواق النفط، ومشاكل انتقال الطاقة وحماية المناخ، والتحول الرقمي لصناعة الطاقة، وتدريب الكوادر. 

وعن أهمية المنتدى، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن "دور مجمع الوقود والطاقة كمحرك للاقتصاد اليوم له أهمية خاصة بالنسبة لمعظم دول العالم بسبب التغيرات الهيكلية المستمرة. نعيش بمعنى الكلمة تغيرا في صناعة الطاقة العالمية، سنناقش القضايا ذات الأهمية الاستراتيجية لتطوير صناعات النفط والغاز والفحم في الظروف الجيوسياسية الجديدة في ظل اختبارات سوق الطاقة العالمية بأكملها".

وأضاف أن المنتدى سيولي اهتماما خاصا برقمنة قطاع الطاقة واستخدام تقنيات المستقبل والذكاء الاصطناعي وغيرها من التطورات الحديثة.

وأشار نوفاك إلى أنه ستتم مناقشة فرص ومخاطر تحول الطاقة واتجاهات السوق الجديدة والسيناريوهات المحتملة لتطوير الطاقة العالمية.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا