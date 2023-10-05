أكبر الشركات ربحا في روسيا

تصدرت شركة "غازبروم" تصنيف مجلة "فوربس" لأكبر 100 شركة ربحا في روسيا، حيث حقق عملاق الغاز الروسي ربحا صافيا عند 1.3 تريليون روبل (حوالي 13 مليار دولار).

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وشملت المراكز الثلاثة الأولى في التصنيف، المبني على أساس الربح الصافي للعام 2022، شركة "يامال للغاز الطبيعي المسال" بأرباح قدرها 840 مليار روبل وشركة "روس نفط" بأرباح قدرها 813 مليار روبل.

وفي المراكز العشرة الأولى جاءت "لوك أويل" 790.1 مليار روبل، و"نوفاتك" 640.4 مليار روبل، و"نوريلسك نيكل" 429.3 مليار روبل، و"تاتنفت" 284.9 مليار روبل، و"سخالين للطاقة" 283.9 مليار روبل، و"سبيربنك" 270.5 مليار روبل، و "فوس أغرو" 184.7 مليار روبل.

(الدولار = 99.70 روبل بتاريخ 5 أكتوبر 2023)

المصدر: فوربس