تراجع أسعار خام برنت إلى 88 دولارا منذ بداية سبتمبر

سجلت بيانات التداول اليوم الأربعاء، تراجع أسعار النفط العالمية بأكثر من 3%، وانخفضت تكلفة برميل خام برنت إلى 88 دولارا للمرة الأولى منذ بداية سبتمبر.

واعتبارا من الساعة 17:26 بتوقيت موسكو، انخفض سعر العقود الآجلة لشهر ديسمبر لخام برنت بنسبة 3.11%، ليصل إلى 88.08 دولارا للبرميل، وقبل ذلك بدقائق، وصل السعر إلى 88 دولارا للمرة الأولى منذ الأول من بداية سبتمبر.

كما أظهرت تعاملات اليوم، انخفاض العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم شهر نوفمبر بنسبة 3.03% ليصل إلى سعر 86.53 دولارا.

وقال وارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في مؤسسة "آي إن جي غروب" إن "انخفاض أسعار النفط ليس له علاقة تذكر بالعوامل الأساسية في السوق، والمسألة مرتبطة بارتفاع عوائد سندات الخزانة وصعود الدولار الأمريكي".

ورجح الخبير احتمال ارتفاع أسعار الذهب الأسود في الأسواق في ظل محدودية المعروض.

وتنتظر الأسواق اليوم نتائج اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمجموعة "أوبك+"، المنعقد عبر الإنترنت، ويتوقع الخبراء والمحللون أن تبقي المجموعة على استراتيجية تخفيضات الإنتاج دون تغيير.

المصدر: RT