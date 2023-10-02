السعودية.. تصدير أول شحنة من منتجات مصانع جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى الولايات المتحدة

شهدت السعودية اليوم الاثنين، تصدير أول شحنة من منتجات مصانع مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية إلى الولايات المتحدة.

وفي التفاصيل، أكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" إبحار أن أول سفينة من ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، متجهة إلى ولاية نيو أورلينس الأمريكية، تحمل على متنها أكثر من 37 ألف طن من مادة سبك الحديد الصلب (Pig Lron)، الذي يعد أول منتج من نوعه تتم صناعته في المملكة، وتم إنتاجه في مصنع شركة الصناعات المتطورة لأعمال الصهر المحدودة ASIC بالمدينة.

وعن هذا الميناء السعودي، بينت "واس" أنه يملك إمكانات هائلة وتكنولوجيا متقدمة في خدمات النقل اللوجستي، كون المدينة مركزا لوجستيا مهما للتبادل التجاري بالمملكة.

ويُعتبر ميناء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية من أحدث الموانئ في المنطقة ويتميز بموقعه الجغرافي على ممر التجارة الدولية عبر البحر الأحمر وبالقرب من باب المندب ودول القرن الأفريقي وعلى طريق الحرير الصيني البحري، ويخدم من موقعه هذا المناطق الجنوبية كافة، إضافة إلى دول القرن الأفريقي، وفق "واس".

أما بالنسبة لطاقته الاستيعابية، فهي تبلغ نحو 1.2 مليون حاوية نمطية سنويا، كما تبلغ طاقته الاستيعابية للبضائع العامة والسائبة حوالي 5 ملايين طن سنويا، ويتميز بغاطس يبلغ 16.5 مترا، وهو ما يمكن الميناء من استقبال سفن "الجيل الخامس" الحديثة التي تصل حمولاتها إلى أكثر من 21 ألف حاوية، ويسمح بمناولة سفن البضائع العامة وبضائع الصب والتي تصل حمولاتها إلى أكثر من 100 ألف طن للسفينة.

جدير بالذكر أن من أبرز أهداف الميناء:

- تنمية قدرات القطاع الصناعي في منطقة جازان.

- استهداف الأسواق العالمية وزيادة الصادرات إليها.

- استثمار الثروات الطبيعية بالاستفادة من الموقع المميز للمنطقة.

- تعزيز مكانة المملكة ودورها في سلاسل الإمداد العالمية.

المصدر: "واس"