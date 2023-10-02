ما حجم صادرات إيران إلى بلدان مجموعة "بريكس"؟

أعلن مسؤول إيراني أن صادرات بلاده إلى دول مجموعة "بريكس" وأعضائها الجدد سجلت 9.1 مليار دولار في الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الجارية.

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وقال مشرف الإدارة العامة للتجارة الخارجية بمنظمة التعاون الريفي الإيراني روح الله لطيفي، مؤخرا، إن صادرات ايران لدول "بريكس" (روسيا - البرازيل - الهند - الصين - جنوب إفريقيا) والأعضاء الجدد بلغت 27.7 مليون طن من السلع بقيمة 9.1 مليار دولار في الشهور الخمسة الأولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس حتى 20 أغسطس 2023.

وبين المسؤول أن الصين استوردت من إيران بضائع وسلع بقيمة 5.6 مليار دولار والإمارات 2.3 مليار دولار والهند 845 مليون دولار، وكانت الأسواق الرئيسية الثلاث الأولى للبضائع الإيرانية في الفترة المذكورة.

بالمقابل أشار لطيفي الى أن واردات إيران من دول "بريكس" قد سجلت 9.1 مليون طن بقيمة 16 مليار دولار.

وقبلت مجموعة "بريكس" في قمتها في جنوب إفريقيا مؤخرا انضمام 6 دول جديدة بينها السعودية والإمارات ومصر، بدعم وتأييد كبيرين من روسيا العضو المؤسس في المجموعة.

ومن المقرر أن تكون عضوية الأعضاء الجدد سارية انطلاقا من مطلع العام القادم 2024.

المصدر: وكالات