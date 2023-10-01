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دول عربية تتصدر قائمة شركاء روسيا التجاريين في إفريقيا

مال وأعمال

دول عربية تتصدر قائمة شركاء روسيا التجاريين في إفريقيا
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تصدرت دول عربية قائمة شركاء روسيا التجاريين في إفريقيا بحسب بيانات وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، وبلغ حجم التجارة الروسية مع دول القارة السمراء هذا العام 15.5 مليار دولار.

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ووفقا للوزارة الروسية كان الشركاء التجاريون الرئيسيون لروسيا في إفريقيا هم مصر والجزائر والمغرب وتونس وليبيا.

ونمت التجارة بين روسيا والدول الإفريقية في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بنسبة 43.5% لتصل إلى 15.5 مليار دولار.

ويرى وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشِتنيكوف أن إفريقيا تتمتع بأهمية كبيرة في ظل الموارد الطبيعة الكبيرة التي تمتلكها، كما أن روسيا يمكن أن تعمل كشريك في مشاريع بناء المساكن والطرق والسكك الحديدية والموانئ وخطوط أنابيب النفط والغاز وشبكات المرافق والبنية التحتية الأخرى.

المصدر: أر بي كا

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