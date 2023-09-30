الخطوط "السعودية" تطلق هويتها الجديدة بثقافة المملكة (فيديو + صور)

أعلنت الخطوط الجوية السعودية اليوم السبت عن هويتها الجديدة بتصميم مستوحى من ثقافة المملكة.

وفي التفاصيل، أطلقت الخطوط السعودية اليوم هويتها البصرية الجديدة التي تتماشى مع عصر جديد في تاريخها بما يشمل ألوانها ذات الدلالات العميقة لأصالة الهوية السعودية وكذلك إحداث تطويرٍ غير مسبوق في منظومة خدماتها المقدمة للضيوف وإدارة عملياتها التشغيلية بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكشفت الخطوط السعودية عن هويتها الجديدة خلال حفل أقيم بمقر "الخطوط" وبحضور الأمراء وكبار المسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص وعدد من الإعلاميين والمختصين بقطاع الطيران وصناعة النقل الجوي.

وجاء اختيار اليوم الثلاثين من سبتمبر كتاريخ لإطلاق العصر الجديد للخطوط السعودية، تيمنا بذكرى أول رحلة للملك الراحل عبد العزيز بطائرة "السعودية" من طراز DC-3 من عفيف إلى الطائف.

من جهته، قال مدير عام مجموعة السعودية المهندس إبراهيم بن عبد الرحمن العُمر إن الخطوط "السعودية" تشهد عصرا جديدا ومرحلة مميزة، حيث بدأت انطلاقتها بطائرة، والآن يتجاوز أسطولها 140 طائرة تربط من خلالها أرجاء المملكة وتصل إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات حول العالم لتصبح بذلك إحدى أكبر شركات الخطوط الجوية في المنطقة.

وأضاف: "يشكل اسم وهوية "السعودية" جزءا أساسيا من تاريخ الطيران وتطوره في المملكة، ويحمل المواطنون مشاعر عاطفية إيجابية خاصة تجاه العلامة، لذلك حرصنا على دمج هذا التراث الغني في هويتنا الجديدة، مع إضافة عناصر تعكس منهجيتنا الطموحة التي تسعى إلى ترك انطباع لا ينسى لدى الضيوف من جميع أنحاء العالم".

هذا وشهد الحفل الإعلان عن باقة من المبادرات في إطار مشروع التحول الرقمي، بدءا من تقنية الذكاء الاصطناعي كمساعد افتراضي يحمل اسم "سعودية"، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ويعمل على تمكين الضيوف من إتمام جميع إجراءات الحجز والطيران باستخدام هذه التقنية الفعالة بطريقتي الدردشة الكتابية والصوتية، إلى جانب خدمة المحفظة الإلكترونية التي ستمكن القطاع العام الحكومي من إصدار وإعادة إصدار التذاكر الحكومية بكل سهولة من خلال منصة رقمية موحدة، بالإضافة إلى تمكين رقمي لجميع علميات ومميزات برنامج الفرسان.

ويضاف إلى ذلك بدء العمل بأنظمة رقمية متطورة تقدم حلولا سريعة وخيارات مناسبة لظروف التشغيل المختلفة، وتساهم في سرعة ودقة وجودة وتكلفة التشغيل.

وحسب ما أفادت به "واس"، فقد عززت الشركة ارتباطها بالمملكة العربية السعودية من خلال تدشين هويتها الجديدة بألوانها الثلاثة: "

- الأخضر الذي يجسد لون العلم رمز الفخر والاعتزاز ولون النخلة التي ترمز للكرم والثقافة والضيافة السعودية.

- اللون الأزرق الذي يمثل لون بحر المملكة وسمائها وتستلهم منه ارتفاع سقف طموحاتها عبر المبادرات النوعية التي سيتم إطلاقها مستقبلا.

- اللون الرملي الذي يرمز لثرى الوطن ويعزز الأصالة والجذور الصلبة ومن خلاله ستواصل الاهتمام بكوادرها البشرية مع تطوير المكان والاستثمار على أرض الوطن".

كما أعلنت عن قائمة طعام على متن طائراتها والتي تتميز بطابع سعودي تتضمن أكثر من 40 صنفا من السفرة السعودية حيث سيتعرف الضيوف من خلالها على التنوع الغذائي لمختلف مناطق المملكة، إلى جانب طرح مجموعة المناديل المعطرة التراثية والمستوحاة روائحها من بعض التراث غير المادي السعودي.



كما أطلقت الخطوط الزي الجديد للملاحين الجويين والذي صُمم بطابع سعودي فريد، فيما يعكس أسلوب الضيافة الهوية الوطنية عبر تقديم القهوة السعودية بجودة عالية مع أفضل أنواع التمور التي تزخر بها المملكة، علاوةً على الدور الذي يلعبه الطاهي الجوي لعكس الثقافة السعودية في الوجبات، وإلى جانب ذلك استخدام المواد الأولية من خيرات أرض الوطن.

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اللبس الرسمي للمضيفين الجويين للـ #الخطوط_السعودية 💚 pic.twitter.com/QbLVgo6nHr — الطيران السعودي (@saudia_aviation) September 30, 2023

المصدر: "واس"