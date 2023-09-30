"ستاندرد آند بورز" تحسن نظرتها لتصنيف تركيا الائتماني إلى مستقر

أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية تحسين نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني التركي من "سلبي" إلى "مستقر".

وقالت الوكالة في بيانها، إنها أكدت التصنيف الائتماني لتركيا عند "B"، ورفعت نظرتها المستقبلية له من "سلبي" إلى "مستقر" بسبب "تغير السياسة".

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وأشار البيان إلى أن الإدارة الاقتصادية الجديدة في تركيا رفعت سعر الفائدة 21.5 نقطة منذ يونيو ليصل إلى 30 في المئة من أجل مكافحة التضخم وخفض سعر الصرف، وفرضت بعض الضرائب غير المباشرة لتحقيق التوازن المالي.

وذكر أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد تركيا 3.5 في المئة خلال العام الجاري، و2.3 في المئة خلال العام المقبل.

المصدر: الأناضول