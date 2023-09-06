أبرز جوانب برنامج أردوغان الاقتصادي

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جوانب من البرنامج الاقتصادي متوسط ​​المدى الذي أعدته حكومته للفترة القادمة.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "تماشيا مع هدفنا المتمثل بجعل تركيا أقوى وأكثر أمنا وازدهارا، فإننا نكشف عن خارطة طريقنا الأولى للاقتصاد من خلال البرنامج متوسط ​​المدى".

وأضاف: "نرى أننا من خلال هذا البرنامج الاقتصادي الذي سنسير به، سندخل ضمن مجموعة الدول ذات الدخل المرتفع".

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وبين الرئيس أن بلاده تهدف خلال ثلاث سنوات إلى تحقيق توازن بنمو الاقتصاد تقوده استثمارات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية بنسبة 4.5 بالمئة بالمتوسط

وتابع: "لن نتخلى عن النمو الاقتصادي في برنامجنا متوسط المدى"، وأردف: "سنزيد صادراتنا من السلع والخدمات إلى مستويات تاريخية".

وأوضح أن أولية بلاده تتمثل بـ "إزالة الدمار الذي خلفه الزلزال وزيادة فرص العمل مع نمو اقتصادي متوازن وخفض التضخم إلى خانة الآحاد وتحسين توزيع الدخل".

وأشار إلى أن احتياطي البنك المركزي التركي من العملات الأجنبية وصل إلى 117.3 مليار دولار.



والخطة لها أربعة أغراض رئيسية:

تضميد جراح الكوارث الطبيعية (الزلزال). ضمان الاستقرار الكلي. خفض التضخم إلى خانة الآحاد (أقل من 10%). استمرار النمو والتوظيف، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وستكون هناك ثلاث أدوات سياسية رئيسية في الخطة متوسطة الأجل وهي:



- ضمان الانضباط المالي (باستثناء النفقات المتعلقة بالزلزال)، والسياسة النقدية، والتحولات الهيكلية.

- نتوقع تأثيرات ملموسة على الإصلاحات الهيكلية على المدى المتوسط، ونهدف إلى تحسين التوقعات على المدى القصير.

المصدر: RT + الأناضول