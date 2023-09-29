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"دولتان واقتصاد واحد".. ارتفاع حجم التجارة بين روسيا وبيلاروس

مال وأعمال

Sputnik
صورة تعبيرية
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي أليكسي أوفتشوك أن حجم التجارة بين روسيا وبيلاروس صعد بين يناير ويوليو 2023 إلى 2.5 تريليون روبل.

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وأضاف أن التجارة بين البلدين صعدت في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 9.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأشار إلى أن صادرات روسيا إلى بيلاروس بلغت 1.2 تريليون روبل مقابل واردات بقيمة 1.3 تريليون روبل.

ولفت أوفتشوك إلى أهمية استمرار توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، وقال: "مهمتنا تعميق الترابط الاقتصادي بين بلدينا وتنفيذ صيغة "دولتان واقتصاد واحد".

(الدولار = 97 روبلا)

المصدر: نوفوستي

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