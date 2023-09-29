AvtoVAZ بصدد إنتاج موديل جديد من سيارات LADA

أعلن مكسيم سوكولوف رئيس شركة AvtoVAZ الروسية العملاقة لصناعة السيارات، أن الشركة قد تبدأ هذا العام إنتاج موديل جديد من سيارات LADA في مصنعها الفرعي بمدينة بطرسبورغ غربي روسيا.

وأشار سوكولوف إلى أن السيارة الجديدة ستصبح الموديل الثاني في مصنع بطرسبورغ.

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وأضاف أن المصنع المذكور ينتج الموديل الجديد الأول Lada X-Cross 5 منذ يونيو من هذا العام بالتعاون مع شركاء من الشرق، لم يكشف هويتهم.

ولفت إلى أن إنتاج السيارة الجديدة قد يبدأ هذا العام ولكن تحقيق ذلك سيتطلب تعديلات إضافية في خطط التعاون مع الشركاء وهي عملية قانونية قد تستغرق بعض الوقت.

يشار إلى أن AvtoVAZ تمتلك مصانع لإنتاج السيارات في مدن تولياتي وإيجيفسك وبطرسبورغ.

وفي مايو من العام الماضي، تنازلت شركة "رينو" الفرنسية عن حصتها في AvtoVAZ البالغة 67.69 بالمائة للحكومة الروسية مقابل روبل واحد، في إطار العقوبات الجوابية الروسية.

وتضم العلامة التجارية للشركة الآن أربعة موديلات Vesta وLargus وGranta وNiva.

المصدر: نوفوستي