السعودية..نشرة سوق العمل تكشف كيف تغير معدل البطالة بالمملكة في عام 2023

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية (GASTAT) اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023.

وأظهرت النشرة في نتائجها أن معدل البطالة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين) انخفض إلى 4.9% مقارنة مع الربع الأول من عام 2023.

وتبين أيضا انخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين، حيث بلغ 8.3% للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ8.5% في الربع الأول من نفس العام.

بالإضافة إلى ما سبق، أوضحت النتائج أن معدل البطالة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023 انخفض ليبلغ15.7%، مقارنة بـ16.1% في الربع السابق.

في حين أن معدل البطالة للسعوديين الذكور خلال الربع الثاني من عام 2023 استقر عند 4.6%.

وكشفت مؤشرات القوى العاملة خلال الربع الثاني من عام 2023 عن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة الإجمالي (للسعوديين وغير السعوديين)، إذ أنه بلغ 60.8% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

هذا وانخفض معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السعوديين للربع الثاني من عام 2023 حيث بلغ 51.7% مقارنة بالربع السابق، وفق النشرة.

وحسب نتائج نشرة سوق العمل للربع الثاني من عام 2023، فقد انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديات للربع الثاني من عام 2023 ليبلغ 35.3% مقارنة بالربع السابق، كما انخفض معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين الذكور للربع الثاني من نفس العام، حيث بلغ 67.5% مقارنة بـ68.3% في الربع السابق.



جدير بالذكر أن نشرة سوق العمل، كما أفادت الهيئة العامة للإحصاء، تعتمد في نتائجها على مسح أُسري تُجريه الهيئة يندرج تحت تصنيف "الإحصاءات الاجتماعية"، ويتم فيه جمع المعلومات من خلال عينة من الأسر ممثّلة لسكان مختلف المناطق الإدارية في السعودية، واستيفاء استمارة إلكترونية تحتوي على عددٍ من الأسئلة.

ومن خلال هذا المسح يتم توفير تقديرات ومؤشرات تتعلق بقوة العمل للسكان في سن العمل للفئة العمرية (15سنة فأكثر) المستقرين في المملكة، وتقدير السكان (داخل قوة العمل وخارجها)، وكذلك حساب أهم مؤشرات سوق العمل، كمعدل البطالة ومعدل المشاركة في القوى العاملة وغيرها.

المصدر: "واس"