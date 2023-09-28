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روسيا.. "ليوناردو" يعود للعمل بشكل طبيعي

مال وأعمال

روسيا..
Sputnik
صورة تعبيرية
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استأنف نظام حجز تذاكر الطيران الروسي "ليوناردو" عمله اليوم بعد تعرضه لهجوم إلكتروني، وأعلنت شركة "إيروفلوت" أنه تم حل المشاكل المتعلقة بتسجيل الركاب في المطارات.

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هجوم إلكتروني على منظومة روسية

وقبل ذلك تعرض نظام حجز تذاكر الطيران الروسي "ليوناردو" لهجوم إلكتروني DDOS واسع النطاق من الخارج اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته شركة "روستيخ" المسؤولة عن تطوير النظام.

واشتكت الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" وشركة الطيران "بوبيدا" من صعوبات في تسجيل الركاب في المطارات بسبب وجود خلل في نظام الحجز الروسي "ليوناردو".

ونظام "ليوناردو" هو نظام روسي لتذاكر الطيران طورته شركة Sirena Travel بالتعاون مع "روستيخ"، وتم ذلك بعد أن تم فرض عقوبات على روسيا في العام 2014.

المصدر: RT + نوفوستي

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