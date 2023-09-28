هجوم إلكتروني على منظومة روسية

تعرض نظام حجز تذاكر الطيران الروسي "ليوناردو" لهجوم إلكتروني DDOS واسع النطاق من الخارج اليوم الخميس، بحسب ما ذكرته شركة "روستيخ" المسؤولة عن تطوير النظام.

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وقبل ذلك، اشتكت الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت" وشركة الطيران "بوبيدا" من صعوبات في تسجيل الركاب في المطارات بسبب وجود خلل في نظام الحجز الروسي "ليوناردو".

وقالت "إيروفلوت" في بيان لها: "بسبب وجود خلل في نظام الحجز ليوناردو (Sirena-Travel) توجد صعوبة في تسجيل الركاب في المطارات. في الوقت الحالي، يتخذ مزود الخدمة التدابير لعودة النظام إلى حالته الطبيعية".

ودعت شركة الطيران الركاب المسافرين اليوم إلى الحضور إلى المطار قبل الوقت المطلوب في ظل هذه الصعوبات.

قبل فرض العقوبات على روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية في 2014، استخدمت معظم شركات الطيران الروسية أنظمة حجز أجنبية، وفي ظل ذلك تقرر تطوير نظام وطني.

ونظام "ليوناردو" هو نظام روسي لتذاكر الطيران طورته شركة Sirena Travel بالتعاون مع "روستيخ".

المصدر: نوفوستي