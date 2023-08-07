بوتين يعلق على "ليوناردو"

فاجأ مدير مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية للتكنولوجيا سيرغي تشيميزوف الرئيس فلاديمير بوتين، بإطلاق اسم أجنبي على نظام روسي لحجز تذاكر الطيران.

وقال تشيميزوف: "في السابق، كان نظام الحجز بأكمله أجنبيا، ومعظمه أمريكي وأوروبي، وبالطبع، كانت جميع المعلومات حول تحركات مواطنينا الروس معروفة تماما في الخارج، وقررنا ابتكار نظام خاص بنا، وسميناه "ليوناردو". العام الماضي أطلقناه، واليوم شركات طيران "إيروفلوت" و"بوبيدا" والعديد من شركات الطيران الأخرى صارت تعمل بنظام الروسي".

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ورد بوتين متفاجئا: "النظام وطني، لكن اسمه "ليوناردو!".

فأجاب تشيميزوف: "لا أعرف، اختار مخترع النظام هذا الاسم".

وقال بوتين: "حسنا، هذا جزء من ثقافة العالم، فليكن".

المصدر: RT