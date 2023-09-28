تراجع كبير في إنتاج السيارات في بريطانيا

جاء في بيانات الرابطة البريطانية لمصنعي وتجار السيارات SMMT، أن إنتاج السيارات في بريطانيا انخفض بنسبة 9.7% على أساس سنوي في أغسطس إلى 45052 سيارة.

وأشارت الجمعية في نقريرها إلى أنه تم تسجيل هذا الانخفاض للمرة الأولى بعد ستة أشهر من نمو مستمر.

كما انخفض إنتاج السيارات للسوق المحلي في أغسطس بنسبة 25.2% إلى 8010 سيارات، وللتصدير بنسبة 5.5% إلى 37042 سيارة.

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ومنذ بداية العام، ارتفع إنتاج السيارات في بريطانيا بنسبة 11.8٪ ليصل إلى 571.671 قطعة.

وتم إنتاج 111.425 سيارة (+2.5%) للسوق المحلي، و460.246 سيارة (+14.4%) للتصدير.

وقال مايك هاوز المدير التنفيذي لـSMMT: " بعد ستة أشهر متتالية من النمو، فإن انخفاض إنتاج السيارات البريطانية في الشهر هذا الأضعف والأكثر تقلبا من حيث الحجم، لا يدعو للقلق".

وأضاف أن شركات صناعة السيارات الوطنية استغلت موسم العطلات الصيفية لتحديث الإنتاج.

وأشار هاوز إلى أهمية الاستثمار المستقبلي، الذي قد يتأثر بالوضع المتعلق بالتعريفات الجمركية على تجارة السيارات الكهربائية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي".

وعلى صعيد آخر شدد على ضرورة الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتأخير قواعد المنشأ الأكثر صرامة التي يمكن أن تضر بالقدرة التنافسية للسيارات الكهربائية في الأسواق الأوروبية وبريطانيا.

المصدر: نوفوستي