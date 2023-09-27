قطر توقع عقدا لبناء أسطول سفن

وقعت شركة "قطر للطاقة" اليوم الأربعاء، اتفاقية لبناء 17 ناقلة جديدة للغاز الطبيعي المسال مع شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" الكورية الجنوبية.

وتمثل هذه الصفقة، التي تبلغ قيمتها 14.2 مليار ريال قطري (حوالي 3.9 مليار دولار)، بداية المرحلة الثانية من برنامج "قطر للطاقة" لبناء أسطول بحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطولها على المدى الطويل.

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وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها "قطر للطاقة" في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، فإن اتفاقية اليوم ترفع إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى "قطر للطاقة" وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل.

ووقع الاتفاقية كل من سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "قطر للطاقة" وكا سام هيون، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "كوريا لبناء السفن والهندسة البحرية".

(الدولار = 3.64 ريال قطري)

المصدر: RT